Hayalleri ASÜ’yle gerçek oldu

Prematüre doğduğu için pek çok sağlık problemi yaşayan ve hem fiziksel hem de zihinsel bir öğrenme güçlüğü engeli bulunan Deniz Yeldan, karşısına çıkan tüm engelleri sabırla aşmayı başardı. 18 yaşındaki Türk asıllı Amerikan vatandaşı Yeldan, “En büyük hayalim” diye tarif ettiği Veteriner Hekim olmaya Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile bir adım daha yaklaştı.

“Veteriner hekim olmak en büyük hayalim”

Uluslararası öğrenci olmak için ASÜ’ye başvuruda bulunan ve gerekli işlemleri tamamlanan Deniz Yeldan, ASÜ’ye kabul edildiğini öğrendikten sonra büyük bir mutluluk yaşadı ve duygularını ifade eden bir mektup yazdı. Öğrencilik durumuyla ilgili olarak kendisinden istenen evraklarla birlikte yazdığı mektubu da ASÜ’ye gönderen Deniz Yeldan’ın satırlarından, gerçek bir başarı ve azim hikâyesi ortaya çıktı. İkiz kardeşiyle birlikte prematüre doğduğunu ve bebeklikten itibaren yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok fazla ilaç kullanmak durumunda kaldığını ifade eden Yeldan, hayatına fiziksel ve zihinsel öğrenme güçlüğü yaşayan engelli bir birey olarak devam ettiğini belirtti. Hayvanları çok sevdiğini ve Veteriner Hekim olmanın hayalini kurduğunu ifade eden Yeldan, “Amerika’da doğdum, büyüdüm. Eğitimimin bir kısmını Amerika’da, bir kısmını ise Türkiye’de aldım. Amerikan vatandaşıyım. Eğitimimin ilk dönemlerinde Türkçeyi yeterince iyi bilmeyişimden dolayı bir takım sorunlar yaşadım ama çok çalışarak dille ilgili sorunları aştım. Küçük yaşlardan beri en büyük hayalim Veteriner Hekim olmak. Çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle derslere ilişkin notlarımı ve özellikle de -Veteriner Hekimlikle yakından ilgili olduğunu düşündüğüm için- biyoloji dersi notlarımı hep yüksek tutmaya çalıştım” dedi.