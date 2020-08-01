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Hayalleri süsleyen "mavi tur"da bayram hareketliliği

ANTALYA HABERLERİ  | 01.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Maviyle yeşilin bütünleştiği doğal güzelliğiyle büyüleyen büyüklü küçüklü birçok koya sahip Antalya, "mavi yolculuk" yapmak isteyenlerin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor - Almanya'dan tatil için gelen Amira Muratovic: - "Mavi tura çıkmak harika, çok eğleniyoruz. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum" - Tur düzenleyen tekne sahiplerinden Hür Erdem Ünal: - "Talepler artmaya başladı. Haftada iki gün tura çıkıyorduk, bayram nedeniyle bu üçe, dörde çıktı"

AYŞE YILDIZ - Maviyle yeşilin bütünleştiği büyüklü küçüklü birçok koya sahip Antalya, "mavi yolculuk" tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kemer ilçesindeki marinadan sabah saatlerinde çıkan tekneler, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistleri Akdenizin mavi sularıyla buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulandığı teknelere ateş ölçümü yapılarak alınan misafirler, deniz kenarlarında oluşan mağaraları, maviyle yeşilin bütünleştiği birçok koyu görme imkanı yakalıyor.

Etkinliklerle eğlenme imkanı bulan, teknenin en üstüne oluşturulan özel bölümlerde güneşlenen tatilciler, mavi sularda serinlemeye çalışıyor. Cennet ve Faselis (Phaselis) koylarında mola veren tatilciler, teknelerle geldikleri Faselis'teki antik kenti ziyaret ediyor.

- "Mavi suları seyretmek harika"

Almanya'dan kendi imkanlarıyla tatil için gelen Amira Muratovic, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiklerini, güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde tatil yapma imkanı bulduğunu anlatan Muratovic, "Mavi tura çıkmak harika, çok eğleniyoruz. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Tatilcilerden Enes Muratovic ise aslen Bosna Hersekli olduklarını ancak Almanya'da yaşadıklarını belirterek, daha önce Alanya, Side, Marmaris ve Bodrum'da tatil yaptığını, tekne turlarına ilgi gösterdiğini kaydetti.

İstanbul'dan gelen Burçin Coşkun, tatil için her yıl Antalya'yı tercih ettiğini, denizi ve tekne turlarını çok sevdiğini dile getirdi. Eğlenmeyi sevdiğini vurgulayan Coşkun, "Denize aşığım. Ailecek geldik. Kovid-19 nedeniyle tatili en çok da çocuklarımız hak etti." diye konuştu.

- "Rezervasyonlar devam ediyor"

Tur düzenleyen tekne sahiplerinden Hür Erdem Ünal da Kovid-19 nedeniyle tekne turlarına geç başladıklarını, ancak her geçen gün hareketliliğin artacağına inandıklarını söyledi.

Misafirlere eğlenceli tatil imkanı sunduklarına değinen Ünal, "Farklı animasyonlarımız, müzikli eğlencelerimiz var. Turistlerin mutlu ayrılması için çalışıyoruz. Talepler artmaya başladı. Haftada iki gün tura çıkıyorduk, bayram nedeniyle bu üçe, dörde çıktı. Rezervasyonlar devam ediyor." dedi.

Pandemi nedeniyle teknelerin yüzde 50 kapasitede çalıştırıldığını, her sabah belirlenen alanları dezenfekte ettiklerini vurgulayan Ünal, tur fiyatlarının geçen sene 100-120 lira civarında olduğunu, bu yıl 70-90 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Tekne kaptanı Şenol Ünal ise bayram dolayısıyla hareketlilik olduğunu aktararak, "Şu an Türk misafirimiz ağırlıklı. Misafirlerimizin mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. ifadesini kullandı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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