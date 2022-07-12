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  4. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

12.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Erdem, 2003-2006 yılları arasında binlerce kişiyi ekranlara kilitleyen unutulmaz dizi Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze rolüyle ekranlara geldi. Bir süredir ekranlardan uzak duran İpek Erdem, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'ndeki Barbie Gamze rolüyle seyircilerin aklına kazınan İpek Erdem son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı sütyensiz pozuyla oldukça konuşulan Erdem, şimdi de dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

SIRT DEKOLTELİ POZ VERDİ

Bir süredir ekranlardan uzak olan unutulmaz oyuncu İpek Erdem, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Erdem, sırt dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

SÜTYENSİZ POZUYLA OLAY OLDU

Ekranların tanınan simalarından biri olan Erdem, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşmıştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Güzelliğiyle halen konuşulan isim, takipçileri için sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

38 yaşındaki İpek Erdem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

İşte İpek Erdem'in Instagram pozları...

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
hayat bilgisi
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