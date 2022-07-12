Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sırt dekolteli poz verdi!

Hayat Bilgisi'ndeki Barbie Gamze rolüyle seyircilerin aklına kazınan İpek Erdem son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı sütyensiz pozuyla oldukça konuşulan Erdem, şimdi de dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

SIRT DEKOLTELİ POZ VERDİ

Bir süredir ekranlardan uzak olan unutulmaz oyuncu İpek Erdem, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Erdem, sırt dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

SÜTYENSİZ POZUYLA OLAY OLDU

Ekranların tanınan simalarından biri olan Erdem, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşmıştı.

Güzelliğiyle halen konuşulan isim, takipçileri için sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

38 yaşındaki İpek Erdem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.

İşte İpek Erdem'in Instagram pozları...





