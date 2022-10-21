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Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

21.10.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü gibi tanınan oyuncuların yer aldığı Hayat Bugün dizisi 21 Ekim saat 20.00'da ekranlarda yerini aldı.Hastanede geçen bir hikayeyi anlatan Hayat Bugün dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

Hayat Bugün dizisi New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak SHOW TV ekranlarında yerini aldı. Dizide, İstanbul'un eski ve köklü hastanesi olan Hisarönü Hastanesi'nde meydana gelen olaylar işleniyor. Başhekim Barış Güvener'in atanmasıyla hikaye başlıyor. Peki Hayat Bugün dizisinin konusu nedir? Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hisarönü Hastanesi'ne atanan Başhekim Barış Güvener işinde başarılı, idealist biridir. Zor dönemden geçen Hisarönü Hastanesi'nin hikayesi, Başhekim Güvener'in çabası ile yeniden yazılır. Bir yandan işinde başarısını devam ettirmeye çalışan Barış bir yandan da özel hayatında yaşadığı zorluklarla uğraşmak zorunda kalır.

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe; "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'' (Dr. Max Goodwin),

Hazar Ergüçlü; "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe),

Tansel Öngel "Doç. Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds),

Hande Doğandemir; "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom),

Mert Denizmen; ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ,

Şerif Erol; "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor).

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