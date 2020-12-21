Hayat Resim Defterine Sığar yarışmasına yoğun ilgi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen ve başvuruları 10 Aralık’ta sona eren Hayat Resim Defterine Sığar konulu yarışmasına 8 bin 100 kişi başvurdu.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hayat Resim Defterine Sığar konulu yarışmanın başvuruları 10 Aralık tarihinde sona erdi. 10 günlük başvuru sürecinde yarışmaya 2 kategoride 8 bin 100 ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrenci başvuru yaptı. Yarışmaya katılacak öğrencilere Selçuklu Belediyesi tarafından Ocak ayı itibariyle kuru boya, sulu boya, pastel boya ve resim defteri verilecek. Resim malzemelerinin temin edileceği yer ve tarih bilgisi cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile daha sonra bildirilecek.

Yarışmacılar "Kahraman sağlık çalışanları’’, “Hastalık bizi yenemez’’, ’’Evdeki yaşam’’, ’’Doğaya duyulan özlem’’, ’’Çocukların Belediyesi’’ ve ’’Selçuklu’da Yaşam’’ temalarında yaptıkları resimlerle yarışmaya başvuru yapabilecek. Yarışmacıların yaptıkları resimleri 15 - 30 Mart tarihleri arasında malzemeleri aldığı noktalara teslim edecek. Selçuklu Belediyesi, jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacıları çeşitli hediyeler ile ödüllendirecek. İlkokul ve ortaokul düzeyinde birinci olan yarışmacılar fotoğraf makinesi, ikinci olanlar tablet, üçüncü olanlar ise akıllı saat ile ödüllendirecek. Ödüller Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezinde 23 Nisan’da yapılacak törenle takdim edilecek. Ödül töreni pandemi şartlarına uygun olarak değişiklik gösterebilir, değişiklik olması durumunda yarışmacılara yine kısa mesajla bilgilendirme yapılacak.