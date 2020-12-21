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Hayat Resim Defterine Sığar yarışmasına yoğun ilgi

KONYA HABERLERİ  | 21.12.2020 12:34 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen ve başvuruları 10 Aralık’ta sona eren Hayat Resim Defterine Sığar konulu yarışmasına 8 bin 100 kişi başvurdu.Selçuklu Belediyesi tarafından Hayat Resim Defterine Sığar konulu yarışmanın başvuruları 10 Aralık tarihinde sona erdi.

Hayat Resim Defterine Sığar yarışmasına yoğun ilgi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen ve başvuruları 10 Aralık’ta sona eren Hayat Resim Defterine Sığar konulu yarışmasına 8 bin 100 kişi başvurdu.
Selçuklu Belediyesi tarafından Hayat Resim Defterine Sığar konulu yarışmanın başvuruları 10 Aralık tarihinde sona erdi. 10 günlük başvuru sürecinde yarışmaya 2 kategoride 8 bin 100 ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrenci başvuru yaptı. Yarışmaya katılacak öğrencilere Selçuklu Belediyesi tarafından Ocak ayı itibariyle kuru boya, sulu boya, pastel boya ve resim defteri verilecek. Resim malzemelerinin temin edileceği yer ve tarih bilgisi cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile daha sonra bildirilecek.
Yarışmacılar "Kahraman sağlık çalışanları’’, “Hastalık bizi yenemez’’, ’’Evdeki yaşam’’, ’’Doğaya duyulan özlem’’, ’’Çocukların Belediyesi’’ ve ’’Selçuklu’da Yaşam’’ temalarında yaptıkları resimlerle yarışmaya başvuru yapabilecek. Yarışmacıların yaptıkları resimleri 15 - 30 Mart tarihleri arasında malzemeleri aldığı noktalara teslim edecek. Selçuklu Belediyesi, jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacıları çeşitli hediyeler ile ödüllendirecek. İlkokul ve ortaokul düzeyinde birinci olan yarışmacılar fotoğraf makinesi, ikinci olanlar tablet, üçüncü olanlar ise akıllı saat ile ödüllendirecek. Ödüller Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezinde 23 Nisan’da yapılacak törenle takdim edilecek. Ödül töreni pandemi şartlarına uygun olarak değişiklik gösterebilir, değişiklik olması durumunda yarışmacılara yine kısa mesajla bilgilendirme yapılacak.

Başkan Pekyatırmacı’dan yarışmacılara teşekkür
Yarışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı yarışmacılara teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetlerimizin yanında eğitim ve kültür alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin okullarından uzak olduğu dönemde onların evlerinde sıkılmalarına engel olmak için böyle bir yarışma düzenledik. Tabi bunun yanında öğrencilerimiz sağlık çalışanlarına olan minnet duygumuzu da yapacakları resimlerle onlara göstermiş olacaklar. Öğrencilerimizin güzel resimler ortaya çıkaracağından şüphem yok. İnşallah belediye olarak eğitim alanında nice projelere imza atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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