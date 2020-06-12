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Hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ sporseverlere kapılarını açtı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.06.2020 18:25 | Son Güncelleme

Sakarya’da, hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ projesi tanıtımı sonrasında stadyumun kapıları tüm sporseverlere açılırken Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye’de örnek proje ve başarılara imza attıklarını belirtti.Ülkemizdeki pek çok spor alanları, ibadet mekanları ve okulların genel sorunu olan müsabaka günleri, ibadet saatleri ve eğitim öğretim dönemlerinin haricinde atıl vaziyette kalması sıkıntısının çözümü noktasında Sakarya büyük bir adım atarak ‘Yaşayan Stadyum’ projesini hayata geçirdi.

Sakarya’da, hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ projesi tanıtımı sonrasında stadyumun kapıları tüm sporseverlere açılırken Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye’de örnek proje ve başarılara imza attıklarını belirtti.
Ülkemizdeki pek çok spor alanları, ibadet mekanları ve okulların genel sorunu olan müsabaka günleri, ibadet saatleri ve eğitim öğretim dönemlerinin haricinde atıl vaziyette kalması sıkıntısının çözümü noktasında Sakarya büyük bir adım atarak ‘Yaşayan Stadyum’ projesini hayata geçirdi. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun futbol dışında da diğer branşlara hizmet verebilmesi için başlattığı ‘Yaşayan Stadyum’ projesi kapsamında kapılarını tüm sporseverlere açtı. Proje kapsamında boks, judo, güreş, karate, eskrim, atletizim ve diğer spor branşları için maraton ve kale arkaları tribünlerinin alt kısımları salon haline dönüştürülürken yapımı tamamlanan salonların ekipmanları yerleştirildi. Proje kapsamında ilerleyen zamanlarda stadyum dışarısına da halı saha, cimnastik salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortları, yürüyüş parkuru, uluslararası müsabakaların düzenlenebileceği salonlar ve piknik alanlarının yapılması planlanıyor. Bu kapsamda stadyum çevresinin de maç günleri haricinde vatandaşlar için mesire ve açık spor alanları olarak kullanılması amaçlanan stadyum bölgesi ‘Yaşayan Stadyum’ özelliğine kavuşmuş olacak.
‘Yaşayan Stadyum’ projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Bu bölgede sadece sporcularımız için değil vatandaşlarımız içinde birçok alan oluşturacağız. Kadınlarımız bölgede spor yapacak yer bulamıyordu, bu sorunu da çözeceğiz. Projemiz tamamlandığında Sakarya Atatürk Stadyumu’nun çevresi tamamen yaşayan bir stat halini alacak. İnsanlar sadece spor müsabakalarında değil, eğlenceli vakit geçirmek içinde buraya gelecek” dedi.

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