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  4. Hayatı felç eden sağanak tarihi surları da yıktı

Hayatı felç eden sağanak tarihi surları da yıktı

İHA İHA
15.02.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın tarihi Kaleiçi surlarında, 2 gün süren sağanak yağışın ardından yıkıntılar oluştu.

Toprağın kayıp surların çökmesiyle birlikte, olayın yaşandığı yerdeki bir işletme adeta havada asılı kaldı.

Turuncu kodla uyarılmasının ardından geçtiğimiz pazartesi gecesi ve salı günü yoğun sağanak yağışa maruz kalan Antalya’da, birçok araç, ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Kısmi olarak sel sularına maruz kalan kentin tarihi Kaleiçi bölgesinde ise surların bazı bölümlerinde toprak göçüğü yaşanırken bazı bölümlerinde ise sur taşları Kaleiçi’ne yuvarlandı. Göçüğün yaşandığı bölgenin üzerinde yer alan bir işletmenin altında ise büyük bir boşluk oluştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Bölgedeki esnaflardan Kadir Akgöz, “Sel suları yukarıdan hızla geliyordu ve çöktü. Üstünde restoran ya da kafe var. 3 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.
Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayda, Muratpaşa Belediyesi bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

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