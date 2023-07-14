HAYATIMIN NEŞESİ 2. BÖLÜM! Hayatımın Neşesi yeni bölüm ne zaman? İşte son bölüm özeti

Hayatımın Neşesi, yeni bölümü ile merak edildi. Tıp fakültesini yarıda bırakan Neşe(Şebnem Bozoklu)'nin hikayesinin anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor. İşte Hayatımın Neşesi 2. bölüm ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar...

HAYATIMIN NEŞESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hayatımın Neşesi bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

HAYATIMIN NEŞESİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayatımın Neşesi"nin ilk bölümünde, Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler.

Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar’ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması... Ve elbette, Aylin'in ailenin yeni gelin adayı olarak çok da karmaşık ve aksiliklerle dolu bir tanışma gecesi yaşaması... Çığ gibi büyüyen yanlış anlaşılmalar silsilesi heyecanlı ve eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak.

Peki ya Neşe'nin üniversiteden eski ev arkadaşı ve şimdi bir profesör olan Sevda ile yolları yeniden nasıl kesişecek? Neşe'nin tekrar tıp fakültesine dönme kararı herkesin hayatını nasıl etkileyecek? Serdar’ın babası Mehmet Aylin'in doktor olmadığını öğrenecek mi? Neşe ve Mustafa'nın evlilik yıldönümü akşamı nasıl bir karmaşaya dönüşecek?



