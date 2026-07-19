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Fatma Soydaş'ın adını göğsüne bile yazdırmıştı! Zebani Efe'nin aşkı karşılıksız kaldı

Sosyal medya son günlerde Zebani Efe lakaplı Efe Beycan ile Fatma Soydaş'ın birlikteliğini konuşuyor. Zebani Efe Fatma Soydaş'ın adını göğsüne bile yazdırdı ancak aşkı yine de karşılıksız kaldı.

Fatma Soydaş'ın adını göğsüne bile yazdırmıştı! Zebani Efe'nin aşkı karşılıksız kaldı
Öznur Yaslı İkier

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş son günlerde özel hayatıyla gündeme geldi.

Soydaş'ın 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile yaptıkları paylaşımlarla aşk yaşadıkları sanıldı. Hatta Efe Beycan, Fatma Soydaş'ın adını göğsüne bile yazdırmıştı. Ancak Soydaş'ın aşk iddialarını yalanlayan bir açıklama geldi.

Fatma Soydaş ın adını göğsüne bile yazdırmıştı! Zebani Efe nin aşkı karşılıksız kaldı 1

Soydaş; 'Aramızda romantik anlamda hiçbir şey olmadı. Biz sadece içerik ürettik. Bazı şeyler yanlış anlaşıldı.' ifadeleri kullandı.

Fatma Soydaş ın adını göğsüne bile yazdırmıştı! Zebani Efe nin aşkı karşılıksız kaldı 2

Bunun üzerine Efe Beycan 'Dövme olayı sahteydi Fatma'nın bile haberi yoktu. Belki beni sever diye düşünüp yapmıştım' açıklaması yaptı.,

Fatma Soydaş ın adını göğsüne bile yazdırmıştı! Zebani Efe nin aşkı karşılıksız kaldı 3

Baycan daha sonra bir de video çekip 'Çok güzel hayaller kurmuştum nasip değilmiş sağlık olsun. Zorla güzellik olmaz.' diye konuştu.

Fatma Soydaş ın adını göğsüne bile yazdırmıştı! Zebani Efe nin aşkı karşılıksız kaldı 4

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Soydaş
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