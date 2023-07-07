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Hayatımın Neşesi'nin Mehmet'i Metin Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile hafızalara kazınan Metin Coşkun'un hayatı

07.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Coşkun, Hayatımın Neşesi dizisinde Mehmet karakterine hayat veriyor. TRT 1'de bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Hayatımın Neşesi dizisinde Şebnem Bozoklu, Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Metin Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hayatımın Neşesi'nin Mehmet'i Metin Coşkun'in oynadığı diziler...

Hayatımın Neşesi'nin Mehmet'i Metin Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile hafızalara kazınan Metin Coşkun'un hayatı

Metin Coşkun ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Mehmet'i Metin Coşkun merak konusu oldu. İşte Metin Coşkun hakkında hakkında merak edilenler...

METİN COŞKUN KİMDİR?

Metin Coşkun 1 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1970'de başlayan ünlü oyuncu Metin Coşkun; AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Metin Coşkun, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN MEHMET'İ METİN COŞKUN'UN OYNADIĞI DİZİLER

Metin Coşkun'un oynadığı dizi ve filmler:

Hayatımın Neşesi - (Yakında) - Mehmet
Magarsus (Yakında)
Benim Babam Bir Kahraman (2023)
Özür Dilerim - Yüksel Dede (2023)
Barış Akarsu "Merhaba" (2022)[3] - Dede
Darmaduman (2022) - Asaf Servet
Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Hikmet Derenoğlu
Çukur (2019-2020) - Baytar Selami
Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)
Şansımı Seveyim (Müslüm) - 2017
Kalp Atışı (dizi) - 2017
Kara Sevda (dizi) - 2015-2016 Hakkı Alacahan
Pek Yakında - 2014 Kendisi
Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası
Kaçak - 2013-2015 Sarı Erol
Suskunlar - 2012 Belalı Naim
Devrimden Sonra - 2011[4]
Arka Sokaklar - 2011 (Hilmi)
Akasya Durağı - 2011
Cümbür Cemaat Aile - 2010
Vay Arkadaş - Manik, Tik, Dildo - 2010
Geniş Aile - 2009
Başka Dilde Aşk - 2009
Ey Aşk Nerdesin - 2009
Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009
İş Arıyoruz - 2008
Arka Sıradakiler - 2007
Doktorlar - 2007
Mahşer - 2007
Eve Giden Yol 1914 - 2006
Nefes Nefese - 2005
Çemberimde Gül Oya - 2004
Yağmur Zamanı - 2004
Hayat Bilgisi - 2003
En Son Babalar Duyar (2002-2004) - Bilgisayarlı Sinan
Merdiven - 2000
Erikçigiller - 2000
Acemiler İş Başında - 2000
Yeni Bir Hayat - 2000
İnsanca - 2000
İyiler - Kötüler - 2000
Köy Kahvesi - 2000
İkinci Bahar - 1998
İnsan Kurdu - 1997
Tersine Akan Nehir - 1996
Bizim Aile - 1995
Sessiz Film - 1984

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