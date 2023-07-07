Hayatımın Neşesi'nin Mehmet'i Metin Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile hafızalara kazınan Metin Coşkun'un hayatı

Metin Coşkun ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Mehmet'i Metin Coşkun merak konusu oldu. İşte Metin Coşkun hakkında hakkında merak edilenler...

METİN COŞKUN KİMDİR?

Metin Coşkun 1 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1970'de başlayan ünlü oyuncu Metin Coşkun; AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Metin Coşkun, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN MEHMET'İ METİN COŞKUN'UN OYNADIĞI DİZİLER

Metin Coşkun'un oynadığı dizi ve filmler:

Hayatımın Neşesi - (Yakında) - Mehmet

Magarsus (Yakında)

Benim Babam Bir Kahraman (2023)

Özür Dilerim - Yüksel Dede (2023)

Barış Akarsu "Merhaba" (2022)[3] - Dede

Darmaduman (2022) - Asaf Servet

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Hikmet Derenoğlu

Çukur (2019-2020) - Baytar Selami

Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)

Şansımı Seveyim (Müslüm) - 2017

Kalp Atışı (dizi) - 2017

Kara Sevda (dizi) - 2015-2016 Hakkı Alacahan

Pek Yakında - 2014 Kendisi

Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası

Kaçak - 2013-2015 Sarı Erol

Suskunlar - 2012 Belalı Naim

Devrimden Sonra - 2011[4]

Arka Sokaklar - 2011 (Hilmi)

Akasya Durağı - 2011

Cümbür Cemaat Aile - 2010

Vay Arkadaş - Manik, Tik, Dildo - 2010

Geniş Aile - 2009

Başka Dilde Aşk - 2009

Ey Aşk Nerdesin - 2009

Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009

İş Arıyoruz - 2008

Arka Sıradakiler - 2007

Doktorlar - 2007

Mahşer - 2007

Eve Giden Yol 1914 - 2006

Nefes Nefese - 2005

Çemberimde Gül Oya - 2004

Yağmur Zamanı - 2004

Hayat Bilgisi - 2003

En Son Babalar Duyar (2002-2004) - Bilgisayarlı Sinan

Merdiven - 2000

Erikçigiller - 2000

Acemiler İş Başında - 2000

Yeni Bir Hayat - 2000

İnsanca - 2000

İyiler - Kötüler - 2000

Köy Kahvesi - 2000

İkinci Bahar - 1998

İnsan Kurdu - 1997

Tersine Akan Nehir - 1996

Bizim Aile - 1995

Sessiz Film - 1984

