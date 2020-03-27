YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor

Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 27.03.2020 13:21 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınında vak’a sayısının hızla artması Manisalı üreticilere engel olmadı.

Korona virüs salgınında vak’a sayısının hızla artması Manisalı üreticilere engel olmadı. Ege bölgesinin en önemli ovalarından Salihli Ovası’nda çiftçiler üretime devam ediyor.
Ege Bölgesi’nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası’nda baharın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Çiftçiler dünyanı etkisi altına alan korona virüsüne rağmen, tarlada çalışıp üretmeye devam ediyor. Çin’de ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, hayatın devamı için Salihli Ovası’nda çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Bahar ayının gelmesi ile birlikte Salihli Ovası’ndaki üretim hareketliliğinin başladığını vurgulayan Yalvaç, ovada patates ve mısır ekiminin yanında dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarındaki bakımların yapıldığını, domates ve karpuz fidelerinin ise toprakla buluşturulduğunu belirtti.
Salihli Ovası’ndaki 250 bin dekar alanda çiftçilerin korona virüsü salgınına rağmen üretim yaptığını belirten Yalvaç “Yaz, kış, kar, yağmur demeden tarlasında çalışan, insanların temel ihtiyacı olan her şeyi üreten çiftçilerimizi, üreticilerimizi ayakta alkışlıyorum. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun, sağ olun var olun. Çok değerli elleri nasırlı, yüreği güzel çiftçilerimiz, alın teriyle toprağa can veren çiftçilerimizin bu zorlu günlerde tüm riskleri göze alarak üretime devam etme çabalarını takdir ediyor ve alkışlıyoruz” dedi.
Sağlık çalışanlarını da unutmayan Yalvaç “Bizlerin sağlığı için gecesini gündüzüne katarak bizler için uğraşan sağlık çalışanlarını da unutmayalım. Hayatın devamı için üretime devam eden çiftçilerimizi alkışladığımız gibi, tüm sağlıkçılarımızı da ayakta alkışlıyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
13:21
İkindi
16:51
Akşam
19:36
Yatsı
20:53

İlginizi Çekebilir

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.