YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. “Hayatın İçindeyim” seminerleri devam ediyor

“Hayatın İçindeyim” seminerleri devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında yaşlılara yönelik seminer düzenlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Hayatın İçindeyim” projesi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında yaşlılara yönelik seminer düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Hayatın İçindeyim” projesi devam ediyor. Karamürsel, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlanan proje kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Projenin akademi kulübü etkinlikleri kapsamında beş çayı faaliyetlerinde Prof. Dr. Nezih Dağdeviren tarafından seminer verildi. Seminerde Prof. Dr. Dağdeviren, yaşlıların toplumun diğer kesimleriyle uyumlu bir hayat düzeyini paylaşabilecekleri ortamın kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Banu Eczanesi
Korfez
Ülker Eczanesi
Gebze
Ersin Eczanesi
Basiskele
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Osmangazi Eczanesi
Darica
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.