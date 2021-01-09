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Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor

09.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta çocuk yaşta dağıtımını yaparak çalışmaya başladığı gazetenin genel yayın yönetmenliği görevini sürdüren 60 yaşındaki Şaban Yılmaz, yaklaşık yarım asırdır ilk günkü heyecanla çalışarak genç meslektaşlarına örnek oluyor - Şaban Yılmaz: - "Geriye dönüp baktığımda aynı gazetede 47 yılımı geçirdim. Bir gazetede bunca yıl çalışıp devam ettiren ender gazetecilerden biri de benimdir. Allah sağlık verdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim"

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta çocuk yaşta dağıtımını yaparak çalışmaya başladığı ve artık genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü gazeteye 47 yıldır emek veren Şaban Yılmaz, gazeteciliği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kentte yayın hayatına 1955 yılında başlayan Şafak gazetesine 13 yaşında gazetenin dağıtımını yaparak başlayan 60 yaşındaki Şaban Yılmaz, daha sonra sayfa dizgisi ve düzenlemesinin yanı sıra muhabirlik görevlerinde de bulundu.

Mesleğe başladığı ilk günden bu yana boynundan fotoğraf makinesini indirmeyen ve haber peşinde koşmayı sürdüren Yılmaz, işine bağlılığı ve saygısıyla genç meslektaşlarına örnek oluyor.

Meslek hayatında çok sayıda muhabir yetiştiren Yılmaz, "Hayatımın bir parçası" dediği gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmasının yanı sıra Sabah gazetesinin Zonguldak temsilciliğini de yürütüyor.

- "İmkanların şimdiki gibi çok iyi olmadığı zamanlarda mesleğimizi yapmaya çalıştık"

Şaban Yılmaz, AA muhabirine, uzun yıllar geçirdiği gazetenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Gazete dağıtımından sayfa dizgisine, muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar gazetenin pek çok alanında emeğinin bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı gazetede çalışmaya devam ediyorum. Şafak gazetesi kentin en eski gazetelerinden biri. Geriye dönüp baktığımda aynı gazetede 47 yılımı geçirdim. Bir gazetede bunca yıl çalışıp devam ettiren ender gazetecilerden biri de benimdir. Allah sağlık verdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Yılmaz, imkanların şimdiki gibi çok iyi olmadığı zamanlarda mesleği yapmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Daktiloyla haberimizi yazıyorduk ve daha sonra onu dizgi makinesine elden diziyorduk. Şimdi öyle değil, sosyal medyada haberler paylaşılıyor, habere gitmiş gibi gazetelere konuluyor. Kentte günlük, haftalık pek çok gazete var ama haberin olduğu yerde çok az gazeteci var. Bu meslek bu hale geldi."

Mesleği aracılığıyla görmediği yer, tanımadığı insan kalmadığını dile getiren Yılmaz, genç meslektaşlarına kendilerini geliştirmelerini ve işlerini severek yapmalarını tavsiye ederek, bir muhabirin her an sahada olması ve her habere küçümsemeden aynı önemi vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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