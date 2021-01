Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor

Gazete dağıtımından sayfa dizgisine, muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar gazetenin pek çok alanında emeğinin bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı gazetede çalışmaya devam ediyorum. Şafak gazetesi kentin en eski gazetelerinden biri. Geriye dönüp baktığımda aynı gazetede 47 yılımı geçirdim. Bir gazetede bunca yıl çalışıp devam ettiren ender gazetecilerden biri de benimdir. Allah sağlık verdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Yılmaz, imkanların şimdiki gibi çok iyi olmadığı zamanlarda mesleği yapmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Daktiloyla haberimizi yazıyorduk ve daha sonra onu dizgi makinesine elden diziyorduk. Şimdi öyle değil, sosyal medyada haberler paylaşılıyor, habere gitmiş gibi gazetelere konuluyor. Kentte günlük, haftalık pek çok gazete var ama haberin olduğu yerde çok az gazeteci var. Bu meslek bu hale geldi."

Mesleği aracılığıyla görmediği yer, tanımadığı insan kalmadığını dile getiren Yılmaz, genç meslektaşlarına kendilerini geliştirmelerini ve işlerini severek yapmalarını tavsiye ederek, bir muhabirin her an sahada olması ve her habere küçümsemeden aynı önemi vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.