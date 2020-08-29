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Hayatını kaybeden AFAD Müdürü Ors için Valilikte tören düzenlendi

ARDAHAN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Görevi başındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ardahan Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fırat Ors için Valilikte tören düzenlendi.Törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AFAD Başkanlığı Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, protokol üyeleri, kurum müdürleri, AFAD personeli, STK temsilcileri, muhtarlar ve aile fertleri katıldı.Ors’un özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Öner, 18 yıldır ilimizde çeşitli kademelerde görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Fırat Ors’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Fırat Müdürümüz, AFAD ve KÖYDES Müdürü olmasının yanında; verilen her vazifeyi layıkıyla yerine getiren, hiçbir görevden asla geri durmayan, insanlığıyla, kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi.

Görevi başındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ardahan Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fırat Ors için Valilikte tören düzenlendi.
Törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AFAD Başkanlığı Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, protokol üyeleri, kurum müdürleri, AFAD personeli, STK temsilcileri, muhtarlar ve aile fertleri katıldı.
Ors’un özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Öner, 18 yıldır ilimizde çeşitli kademelerde görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Fırat Ors’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Fırat Müdürümüz, AFAD ve KÖYDES Müdürü olmasının yanında; verilen her vazifeyi layıkıyla yerine getiren, hiçbir görevden asla geri durmayan, insanlığıyla, kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi. Çok başarılı bir yöneticiydi. Çalışma arkadaşlarının ve çevresinin çok sevdiği bir insandı. Ani gelişen talihsiz bir hastalık sonucu kıymetli müdürümüz, ne yazık ki hayata tutunamayarak, genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı, yardımsever insan ve 3 kız babasıydı. Geride, asla unutulmayacak izler bıraktı. Bağışladığı organlarıyla da 4 kişiye hayat verdi. Fırat Ors müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Çok kıymetli ailesinin ve çalışma arkadaşlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun” dedi.
Organlarını bağışladı
Vali Öner, Ors’un ölmeden önce bağışladığı organlarıyla da insanlara umut olduğunu söyledi. Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan da törende dua okudu. Ors’un cenazesi bugün memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.

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