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Hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

17.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz’un ismi, öğretmenleri, arkadaşları ve hayırseverler tarafından okul kütüphanesinde yaşatılacak.Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz’un adını yaşatmak için arkadaşları, öğretmenleri ve hayırseverler tarafından bir kütüphane oluşturuldu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz’un ismi, öğretmenleri, arkadaşları ve hayırseverler tarafından okul kütüphanesinde yaşatılacak.
Çivril ilçesinde geçen yıl kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gülin Korkusuz’un adını yaşatmak için arkadaşları, öğretmenleri ve hayırseverler tarafından bir kütüphane oluşturuldu. Okuldaki sınıflardan biri kütüphane haline dönüştürülürken okul müdürü ve öğretmenler kütüphane yapımında kendileri çalıştı. Kütüphanenin hizmete girmesi ile okuldan yapılan bilgilendirmede, “korona virüs sürecinde öğrencilerimizin yokluğunu yine öğrencilerimiz için fırsata dönüştürdük. Söz verdiğimiz gibi okulumuza tam donanımlı modern bir kütüphane kazandırdık. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz öğrencimiz, evladımız Gülin Korkusuz’un isminin bu kütüphanede yaşayacak olması da bizim için ayrı bir teselli sebebi. Emeği ve katkısı olan herkese yürekten teşekkürler” denildi.

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