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HayatPark’ta çalışmalar sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, Öğretmenevleri mahallesindeki 117 dönümlük HayatPark mesire alanında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Konyaaltı Belediyesi, Öğretmenevleri mahallesinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden 20 yıllık işletme ihalesini kazandığı 117 dönümlük mesire alanında çalışmalara başladı.

Konyaaltı Belediyesi, Öğretmenevleri mahallesindeki 117 dönümlük HayatPark mesire alanında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Konyaaltı Belediyesi, Öğretmenevleri mahallesinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden 20 yıllık işletme ihalesini kazandığı 117 dönümlük mesire alanında çalışmalara başladı. Halk oylaması ile HayatPark ismi verilen alanda Konyaaltı Belediyesi ekipleri, hazırlanan proje doğrultusunda altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tenis kortları, dinlenme alanları, otopark, yeşil alan ve kafelerin bulunduğu HayatPark, yenilenen yüzüyle yakın zamanda Antalyalıların hizmetine açılacak.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı ve Antalya halkına nefes alabilecekleri çok önemli bir mesire alanı kazandırdıklarını söyledi. Başkan Esen, “Öğretmenevleri mahallemizdeki HayatPark’ta çalışmalara başladık. Bu alanda çok güzel bir proje hazırladık. Ticari bir amaç gütmeden tüm halkımıza hitap edecek çok özel bir alanı Konyaaltı’na ve Antalya’ya kazandırmak için çalışıyoruz. HayatPark yurttaşlarımızın aileleri ile gün boyu keyifli bir zaman geçirebileceği bir alan olacak” dedi.

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