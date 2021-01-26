YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. ’Hayat’ta soluduğunuz hava tertemiz

’Hayat’ta soluduğunuz hava tertemiz

26.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Hayat Hastanesi, misafirlerinin daha steril bir ortamda hizmet alması adına, yüzde 99 oranında korona virüsün yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan hava sterilizasyon cihazlarını kullanmaya başladı.Hayat Hastanesi tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs ile yaptığı mücadelede her yöntemi kullanarak, misafirleri için en steril ortamı oluşturuyor.

Özel Hayat Hastanesi, misafirlerinin daha steril bir ortamda hizmet alması adına, yüzde 99 oranında korona virüsün yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan hava sterilizasyon cihazlarını kullanmaya başladı.
Hayat Hastanesi tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs ile yaptığı mücadelede her yöntemi kullanarak, misafirleri için en steril ortamı oluşturuyor. Tüm dünyada korona virüs ile mücadele adına çeşitli çalışmalar yürütülürken, bazı kurumlar bu çalışmaları daha da ileriye götürme adına faaliyetlerini ve yatırımlarını arttırıyor. Covid-19 ile en ön safhada özveriyle mücadelesini sürdüren hastane, yüzde 99 oranında Covid-19 virüsünü, yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan hava sterilizasyon cihazlarını kullanmaya başladı.
Salgınla mücadelelerinin her şekilde sürdüğünü belirten Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Bu zor süreçte çalışmalarımızı sağlık personeli olarak özveriyle sürdürürken bir yandan da mücadelemizi destekleyen yatırımlar yapmaya ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda misafirlerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek, insan sirkülasyonunun fazla olduğu alanlarda havayı filtre eden, virüs yükünü yüzde 99 oranında engelleyen filtre sistemlerini hastanemizin kritik noktalarına yerleştirdik. Cihazlarımız sayesinde havada bulunan mikrop, virüs ve zararlı gazlar temizleniyor. Biz misafirlerimize ve çalışanlarımıza daha steril bir ortam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusundan taviz vermeden topyekûn mücadelemizi her koldan sürdürmeye devam etmeliyiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

İstanbul Eczanesi
Nilufer
İstanbul Eczanesi
Nilufer
İstanbul Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlar suçüstü yakalandı

Hırsızlar suçüstü yakalandı

Bursa'nın yöresel ürünlerinden "Sorgun peyniri"nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor

Bursa'nın yöresel ürünlerinden "Sorgun peyniri"nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsan saatler içinde sağdan sola dönemeyecek duruma geliyor"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsan saatler içinde sağdan sola dönemeyecek duruma geliyor"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsan saatler içinde sağdan sola dönemeyecek duruma geliyor"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsan saatler içinde sağdan sola dönemeyecek duruma geliyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.