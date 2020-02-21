’Haybeden Gerçeküstü Aşk’ Nazilli’de sahnelenecek

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Haybeden Gerçeküstü Aşk" isimli romantik komedi oyunu ile 22 Şubat Cumartesi günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ’Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’ kitabından uyarlanan ’Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı tiyatro oyunu, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00 Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Yönetmenliğini Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Eğitmeni ve Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Mukaddes Yüksel’in yaptığı iki kişilik oyunda Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları Nurşen Kozlarlı ve Ender Çetin rol alacak. Prodüksiyon, ses-ışık, dekor ve sahne hazırlığında topluluk oyuncularının görev aldığı, "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı iki perdelik romantik komedi oyunu ücretsiz ve tek seans olarak sahnelenecek.

Nazilli’nin sanat ve edebiyat alanında oldukça önemli projelere imza attığının altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Hemşehrilerimizi kültür ve sanatla dolu bir hafta bekliyor. Konser, tiyatro, söyleşi ve kitap fuarımızla bu yıl oldukça önemli isimleri şehrimizde ağırlayacağız. Tüm sanatsever dostlarımızı programlarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

