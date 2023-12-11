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Haydar Aliyev vefatının 20. yılında Kars'ta anıldı

11.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 20. yılında Kars'ta anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu, Aliyev'in hayatının anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Başkonsolos Nuru Guliyev, burada yaptığı konuşmada, Aliyev'in siyasi başarılarından bahsetti.

Aliyev'in Cumhurbaşkanı seçildiği ilk günden Azerbaycan'ı toparlamaya başladığını ifade eden Guliyev, "İlk yaptığı sıcak savaşı durdurarak toprakların işgalini eski sınıra dayandırmış oldu ve zaman kazandı. Haydar Aliyev ve ondan sonra gelen oğlu İlham Aliyev, zaman kazanarak ekonomimizi güçlendirdi. Ordumuzu gururla güçlendirdiler ve topraklarımızı işgalden kurtarmak için hem fiziki hem maddi imkanlara sahip oldular." dedi.

İşgal edilen topraklarını kurtardıklarını anımsatan Guliyev, Karabağ Zaferi'nde Türkiye'de yetiştirilen Azerbaycan subaylarının önemli rol aldığını anlattı.

AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da Haydar Aliyev'in, ülkesinin kaderini şekillendiren, güçlü liderlik vasıfları ve önemli başarıları ile hatırlanan bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, vali yardımcıları Muhammed Enes Çıkrık ve Hayrettin Buğra Güzel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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