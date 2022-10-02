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Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

02.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KEGM-3 botumuz refakatinde, NAZIM TUR römorkörümüzce yedeklenerek Kabataş İskelesi’ne emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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