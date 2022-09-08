Haydarpaşa önlerinde arızalanan boş tahıl gemisi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 230 metrelik tahıl gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan 'TomaHawk' isimli 230 metre boyunda boş vaziyetteki tahıl gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 ve Nazım Tur isimli römorkörlerimiz eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." denildi.



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