"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliği binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında 20-30 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Türkiye'nin

41 ilindeki 900 camide yapılan faaliyetlere, projeye kaydolan yaklaşık 10 bin

çocuk katıldı.

Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla "Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasında puan toplayan çocuklara ödülleri 2 Şubat'a kadar verilecek. 20 Ocak'ta sabah namazıyla başlayıp, 30 Ocak'ta yatsı namazıyla sona eren etkinlikler neticesinde çocuklara bisiklet, tablet, kaykay, kumandalı araba, jenga oyun seti ve futbol topu gibi hediyeler verilecek. Projenin, yıl içinde tatil, bayram ve kandil gibi özel günlerde de yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Server

Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, çocukların Allah'a ve O'nun rızasına uygun huzurlu bir hayata yaklaşmasına

katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.