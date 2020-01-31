"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliği binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında 20-30 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Türkiye'nin
41 ilindeki 900 camide yapılan faaliyetlere, projeye kaydolan yaklaşık 10 bin
çocuk katıldı.
Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla "Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasında puan toplayan çocuklara ödülleri 2 Şubat'a kadar verilecek. 20 Ocak'ta sabah namazıyla başlayıp, 30 Ocak'ta yatsı namazıyla sona eren etkinlikler neticesinde çocuklara bisiklet, tablet, kaykay, kumandalı araba, jenga oyun seti ve futbol topu gibi hediyeler verilecek. Projenin, yıl içinde tatil, bayram ve kandil gibi özel günlerde de yapılması planlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Server
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, çocukların Allah'a ve O'nun rızasına uygun huzurlu bir hayata yaklaşmasına
katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.
"Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasına katılan,
camide cemaatle namaz kılan, sure ve duaları ezberleyen çocuklara İl Proje
Kurulları tarafından hediyeler verileceğini aktaran Ertaş, sadece çok puan
toplayanları değil etkinliklere katılan bütün çocukları ödüllendirerek
camiyi sevdirmek istediklerini belirtti.
Diyanet
İşleri Başkanlığının bu yıl ilk kez Türkiye'deki tüm camilerde "Camiyi
Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Ertaş, çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan etkinliklerin ülkenin dört bir
yanına yayılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.
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