YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. ‘Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz’ etkinliği

‘Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz’ etkinliği

MALATYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Malatya’da öğrencilere ücretsiz gösterilen ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ sinema etkinliği ilgi ile gerçekleşti.‘Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz’ sloganıyla Yeşil Sinemanın beş ayrı salonunda gerçekleşen etkinliğe ilgi gösteren öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Malatya’da öğrencilere ücretsiz gösterilen ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ sinema etkinliği ilgi ile gerçekleşti.
‘Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz’ sloganıyla Yeşil Sinemanın beş ayrı salonunda gerçekleşen etkinliğe ilgi gösteren öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’yi izlemek için sinema salonlarına akın eden öğrencilerin mutlu oldukları görüldü. Animasyon türünde ve 1.5 saat süren filmle keyifli bir gün geçiren çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline devam eden öğrencilere karne hediyesi olan ücretsiz sinema izlenmesiyle ilgili değerlendirme yapan ve çocuklarla ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, karne hediyesi olarak düzenledikleri ancak deprem olayından sonra çocuklara bir nevi psikolojik destek özelliği de taşıyan etkinliğe gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, “2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklarımıza karne hediye olarak düzenlediğimiz sinema etkinliğimize katılımın üst seviyede olması bizleri mutlu etmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel aktivitelere katılmalarını artırmak, onların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine destek olmak amacıyla gerek fiziksel yatırımlar gerekse de bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle farkındalık yaratıyoruz. Karne hediyesi olarak planladığımız sinema etkinliğimizin, ülkemizi ve bölgemizi derinden sarsan, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşmesi de bir nevi çocuklarımıza yönelik psikolojik destek olarak ta görmekteyiz. Çocuklarımıza hem karne hediyelerini veriyoruz hem de deprem stresinden kurtulmaları içinde bir nebzede olsa katkı sunmuş oluyoruz. Normal hayat akışı başta çocuklar olmak üzere tüm bireyler için çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu noktada elimizden geleni yapıyoruz ve faydalı hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinelerimizdir, onlara yapılan yatırımların hiçbiri boşa değildir. Bütün çocuklarımız mutlu olmayı hak ediyor, onların bir tebessümü her şeyden kıymetlidir. Çocuklarımız bugün ki etkinlikle hem tarihimizi öğrenecekler hem eğlenecekler hem de bol başarılı ikinci döneme de hazırlanmış olacaklar. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artıran bir etkinliğin altına imza atmaktan ayrıca mutlu olduk. Deprem olayından sonra başlatılan iyileştirme ve psikolojik destek uygulamalarına da katkı sağlayan bugün ki kültürel etkinliğimizin başarıyla gerçekleşmesinde emek sarf eden mesai arkadaşlarımıza, çocuklarını kültürel etkinliklere yönlendiren velilerimize ve salonları tıklım tıklım dolduran çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri ve öğrencilerimizi güzel bir ortamda ağırlayan Yeşil Sinema’nın sahiplerine ve çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğimiz yarın (31 Ocak Cuma günü) saat 11:00’de de devam edecektir. Tüm çocuklarımızı sinemaya bekliyoruz.” dedi.
Başkan Çınar, konuşmasından sonra öğrencilerle birlikte ’Rafadan Tayfa; Göbeklitepe’ animasyon filmini seyretti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Malatya Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Anıl Eczanesi
Merkez
Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Kışla Bakan Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Dünya Şampiyonasına Malatya'dan Hakem

Dünya Şampiyonasına Malatya'dan Hakem

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.