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Haydi çocuklar spora

DÜZCE HABERLERİ  | 26.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezlerini açtı.

Haydi çocuklar spora

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezlerini açtı. Korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak kontenjanlar sınırlı sayıda olacağı ve başvuruların online yapılacağı bildirildi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İl Spor Merkezleri kayıtları başladı. Her yıl 81 ilimizde eş zamanlı olarak Spor Genel Müdürlüğünün 81’inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran’da açılırken bu yıl dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle 24 Ağustos tarihinde alınan tedbirler çerçevesinde başladı.
9 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 2’si engelli olmak üzere 19 branşta eğitim alacak. 2020 yılı İl spor merkezine kayıtları, online sistem üzerinden yapılacak.
Tüm branşlara 09 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler kabul edilecek olup korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak kontenjanlar sınırlı sayıda olacak. İl Spor Merkezlerinin açılış töreni bu yıl yapılmayacak. Bu yaz il spor merkezlerinde Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, Hentbol, Halter, Karate, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Oryantiring, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme branşlarında kurslar yapılacak. Engelliler İl Spor Merkezlerinde ise İşitme Engelliler (Güreş), Bedensel Engelliler Halter branşlarında kurslara başlanacak.

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