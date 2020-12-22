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HAYDİ sokak hayvanlarının yanında

KARABÜK HABERLERİ  | 22.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Karabük’te, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan HAYDİ, su ve hava kirliliği, katı atık, kirliliğin önlenmesi ve hayvan haklarının korunması çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük’te, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan HAYDİ, su ve hava kirliliği, katı atık, kirliliğin önlenmesi ve hayvan haklarının korunması çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56’ncı maddesinde ’Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirliliğini önlemenin devletin ve vatandaşların vazifesi olduğu belirtilmiştir’ Bu doğrultuda çıkarılan 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile bütün canlıların ortak varlığı olan çevre ve doğal hayatın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir çevre hedeflenmiştir. Ekolojik denge, doğal hayatın korunması, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2020 yılı Eylül ayında Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi teşkil edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahasında, su kirliliği, hava kirliliği, katı atık kirliliğinin önlenmesi ve hayvan haklarının korunması için kurulan HAYDİ, uygulamasının takibi yapılarak çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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