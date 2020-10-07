Hayır Çarşısı açılış için gün sayıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesi altında bulunan 700 metrekarelik alanı hayırseverliği ile tanınan rahmetli Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Hayır Çarşısı olarak düzenliyor. Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıda, giyim ve mobilya gibi ihtiyaçlarını karşılama imkânına kavuşmuş olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu rahmetli Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın açılışa hazır olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların kısa bir zaman sonra alışveriş yapabileceklerini söyledi.

"Çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız"

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin ve hayırseverlerin destekleriyle bu alanda çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız. Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere bir puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız alışveriş yapabilecekler” dedi.