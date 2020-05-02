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Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

KONYA HABERLERİ  | 02.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hizmet vermeye başlayan hayır çarşısı korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de ayni ve nakdi yardım ulaştırıyor.Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan Eşrefoğlu Camisi Gönül Köprüsü Kampanyası çerçevesinde hizmet vermeye başlayan çarşıya maddi durumu iyi olanlar temel gıda maddesi, hijyen malzemeleri ve nakdi yardımlarda bulunabiliyor.

Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hizmet vermeye başlayan hayır çarşısı korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de ayni ve nakdi yardım ulaştırıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan Eşrefoğlu Camisi Gönül Köprüsü Kampanyası çerçevesinde hizmet vermeye başlayan çarşıya maddi durumu iyi olanlar temel gıda maddesi, hijyen malzemeleri ve nakdi yardımlarda bulunabiliyor. Çarşıda sergilenen bu yardımlardan ihtiyaç sahibi aileler yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin kütüphane bölümü hayır çarşısına dönüştürülürken, ihtiyaç sahibi aileler öncelikle İlçe Müftülüğüne müracaat ederek ihtiyaçlarını bildiriyor, gerekli bilgileri alındıktan sonra ise ihtiyaç listesi oluşturularak çarşıya yönlendiriliyor. Hayır çarşısındaki din görevlileri, listede belirtilen ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak yardım edilecek kişilere teslim ediyor.
Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayının da gelmesiyle beraber bir destekte bulunabilmek amacıyla harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi Yönetim Kurulu’nun böyle bir hayır çarşısının açılması kararını aldığını, İlçe Kaymakamlığı’nın da onayı ile bu kampanyayı ilçe genelinde başlattıklarını söyledi.
Kükrek şöyle konuştu; “Acaba halkımıza 730 yıllık bir caminin gölgesinde hayır hasenat, verenlere ve almak isteyenlere arıcılık yapabilir miyiz’ diye düşünürken bu çarşı fikri ortaya çıktı. Ama esas itibariyle bizim bu çarşının ilk nüvesini oluşturan şey; bizim yatılı Kur’an kurslarımızda bulunmakta olan malzemelerdi. Kurslarımızda, öğrencilerimizin evlerinde bulunması sebebiyle durmakta olan malzemeler vardı, pirinç, fasulye, bulgur gibi. Bunları biz önce fakirlere bir dağıtalım dedik, sonra da halkımıza açalım dedik. Halkımız da Allah razı olsun çok büyük bir teveccüh gösterdiler. İnanır mısınız, 10 lira, 20 liradan bin lira, 2 bin liraya kadar nakit destek sağlayanlar oldu. Bazı esnaf kardeşlerimiz, ‘biz kuru gıda malzemesi vermek istiyoruz’ dediler, onları da kabul ettik, ediyoruz. Ayni ve nakdi tüm yardımları alıyoruz.”

Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

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