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‘Hayır Çarşısı’ toplumsal dayanışma vesilesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayır Çarşısı, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturarak toplumsal dayanışmaya vesile oluyor.Hizmete girdiği 25 Kasım 2019’dan bu yana 3 binden fazla kişiye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılan Hayır Çarşısı’nda ayrıca 8 bin 500 adet iaşe paketi ile 2 bin 500 koli temizlik malzemesi dağıtıldı.

‘Hayır Çarşısı’ toplumsal dayanışma vesilesi

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayır Çarşısı, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturarak toplumsal dayanışmaya vesile oluyor.
Hizmete girdiği 25 Kasım 2019’dan bu yana 3 binden fazla kişiye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılan Hayır Çarşısı’nda ayrıca 8 bin 500 adet iaşe paketi ile 2 bin 500 koli temizlik malzemesi dağıtıldı. Hayır Çarşısı’nda bunların yanı sıra akülü engelli aracı, tekerlekli sandalye ve ev eşyası gibi ihtiyaçlar da karşılanırken, yeni bebek sahibi olan ailelere de ‘yeni doğan’ bebek seti hediye ediliyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında bağlantı kurduklarını ifade ederek, “Kayseri, hayırseverler şehri olarak bilinir. Sağ olsunlar hayırseverlerimiz, Talas Hayır Çarşısı’na da gereken desteği sağlıyorlar. Bu Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıyafetten iaşeye, temizlik malzemesinden ev eşyası ve engelli aracına kadar birçok konuda gereksinimlerini yerine getiriyoruz. Bunların finansmanının önemli bir kısmını hayırseverlerimiz karşılıyor. Yani Hayır Çarşısı ile toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum, Rabbimden kazançlarına bolluk ve bereket vermesini diliyorum.” dedi.
Başkan Yalçın, Hayır Çarşısı hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 0 352 503 12 51 numaralı telefonundan bilgi alınabileceğini ve başvuruda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

‘Hayır Çarşısı’ toplumsal dayanışma vesilesi

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