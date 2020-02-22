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’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

ERZURUM HABERLERİ  | 22.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Psikolog Merve İlikçi İygün, hayır diyememenin pek çok kişinin gün içerisinde yaşadığı yaygın bir problem olduğunu söyledi.Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, “Özellikle karşımızdaki kişi yakın ilişkilerimizin olduğu biriyse hayır demek daha da zorlaşabilmektedir.

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Psikolog Merve İlikçi İygün, hayır diyememenin pek çok kişinin gün içerisinde yaşadığı yaygın bir problem olduğunu söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, “Özellikle karşımızdaki kişi yakın ilişkilerimizin olduğu biriyse hayır demek daha da zorlaşabilmektedir. Kadınlarda ise bu problem erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Öncelikle insanlarla çatışmaya girmekten kaçınmanın bir eğilimi olarak veya insanlar üzerinde olumsuz etki bırakmak istemediğimiz için hayır denilemeyebilir. Fakat istemediğimiz şeylere evet demek de mutsuz edebilir. Çatışmaya girmek dışında, eğer karşımızdaki kişi değer verdiğiniz biriyse o insanı kırmak istememek ve aranızdaki ilişkilerin bozulacağı kaygısı da bu davranışa itebilmektedir. Aynı zamanda bir otorite figürüne, örneğin patronlarınıza da hayır demeye çekiniyor olabilirsiniz ama bunun sonucunda gereksiz iş yükü altına girebilir ve işe karşı motivasyonunuz düşebilir. Özgüven eksikliği ve çekingenlik ise bu probleme sebep olabilecek başka sorunlardır. Bazen de evet demeye alışmış olan benliğiniz; hayır dediğiniz zaman kötü ve bencil bir insan olacağınızı kodlar ve kabullenmeye odaklı olabilirsiniz” dedi.
Bazen hayır diyememenin zararının, istenmediği halde bir arkadaşınızın isteğiyle sinemaya gitmek kadar hafif olabildiğini ifade eden İygün, “Fakat bedeli bazen istemediğiniz bir karar almak ya da istemediğiniz bir mesleği seçmek gibi başkalarının tercihlerinin hayatınıza yön verip, hayatınızda ciddi zararlara da yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre hayır diyememek insanı depresyona sürüklerken istemediği herhangi bir durum karşısında hayır diyebilmenin ise psikolojik olarak kişiyi mutlu ettiği gözlemlenmiştir. İlk olarak bu problemin hayatınızı ne kadar etkilediğini görmek amacıyla hayır diyemediğiniz için yapmak zorunda kaldığınız işlerin bir listesinin oluşturabilirsiniz. Listeye yazdığınız şeylerde hayır diyememenin size ne hissettirdiğini analiz edip, kendinizi bu sayede gözden geçirebilirsiniz. Daha sonra ufak sorulardan başlayarak hayır demeye başlayabilirsiniz. Mesela yakın bir arkadaşınızın davetini kibarca ve açık bir şekilde istemediğinizi belirterek reddedebilirsiniz. Bazen söylediğiniz şeylerden çok söylediklerinizi ifade ediş tarzınız daha ön plana çıkabilmektedir. Bu yüzden hayır dediğiniz zamanlar olabildiğince duygularınızı açıklar şekilde, net ve sert olmayan bir mizaçla söylemeye dikkat etmelisiniz. Hayır demenin yavaş yavaş sizi daha mutlu ve rahat hissettirdiğini görmeye başlamadıkça artık hayır demek sizin o kadar da zor olmamaya başlayacaktır. Arkadaşlardan sonra, hayır demenin sizin için daha zor olduğu kişilere karşı da hayır demeyi deneyebilirsiniz. Sizin mutluluğunuzun herkesten daha önemli olduğunu ve siz mutlu olursanız etrafınızdakileri de mutlu edeceğinizi unutmayın” açıklamalarında bulundu.

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