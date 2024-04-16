Hayır duası almak için su yolu kazarken hayatını kaybetti

Talihsiz adamın hayatını kaybettiği çalışmaların bir kısmını sosyal medya hesabında paylaşarak hayvanların ve insanların hayır duası için yaptıklarını ifade etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Kale ilçesi Karayayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dağlık alanda su yolu çalışması yürüten işçilerden biri göçük altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu göçük altında kalan Yaşar Yarankuyu’nun cansız bedenini ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yarankuyu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, Yarankuyu’nun göçük altında kaldığı çalışma alanından sosyal medya hesabına paylaşım yaptığı görüldü. Talihsiz adamın saatler önce paylaştığı videoda mezarlığa kadar çalışmaların süreceğini söyleyerek, “Yaban hayvanlarına, mezarlıktan gelip geçenlere hayrımız olsun. Allah utandırmasın, suyumuz güzel” ifadelerini kullandığı dikkat çekti.







