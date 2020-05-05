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Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

ADANA HABERLERİ  | 05.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran korona virüs salgını sonucu işinden ve gelir kaynaklarından olan yurttaşlarla, onlara yardım elini uzatmak isteyenleri buluşturuyor.

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi dünyayı saran korona virüs salgını sonucu işinden ve gelir kaynaklarından olan yurttaşlarla, onlara yardım elini uzatmak isteyenleri buluşturuyor. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında kurulan şefkat köprülerine katılmak isteyen yardımseverler, belediyenin Alo 153 hattından ve ’sefkatkoprusu.com’ internet sitesinden başvurularını yapabiliyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma ihtiyacı olan vatandaşları buluşturmak için şefkat köprüsü kurduklarını açıkladı. Başkan Karalar, “Siz bağışlıyorsunuz biz vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ben bir maaşımı bağışlayarak yardım kampanyasını başlatıyorum. Mübarek Ramazan ayında zekatlarımızı bu şekilde değerlendirelim istiyoruz. Vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle gönüllüler arasında köprüler kurmak niyetiyle çıktığı yolda, kentin kurumsal firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda, katkı koymayı kabul eden tedarikçi firmaların IBAN numaraları gönüllü formunun içinde yer alacak.
Dileyen vatandaşlar istediği marketten gıda kolisini temin edip 0 322 455 3975-76-77 nolu Kriz Yönetim Merkezini arayıp bilgi verdiklerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Şefkat Köprüsü kampanyasının dışında Adana Büyükşehir Belediyesi toplamda 150 bin gıda kolisini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmayı planlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 43 bin civarında koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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Ayşem Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
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