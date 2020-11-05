Hayıroğlu Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Hayıroğlu Mahallesinde yaptırılan aile sağlığı merkezi, emekli konağı ile muhtar evinin bulunduğu sosyal tesis düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çok amaçlı olarak hizmet vermesine yönelik tasarladıkları sosyal tesisin Hayıroğlu Mahallesinde önemli bir eksikliği kapatacağını söyledi. Karatay Belediyesi olarak “Bir Başka Karatay” sloganıyla hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Kılca, öncelikli hedeflerinin her geçen gün gelişen, kalkınan ve önemli bir cazibe merkez haline gelen Karatay’a değer katmak olduğuna vurgu yaptı.

Kılca şunları söyledi; “Bugün açılışını yaptığımız Hayıroğlu Sosyal Tesisimiz de böyle bir gayretin neticesidir. Tesisimiz bir yandan mahalle sakinlerimizin bizden talep ettiklerine karşılık bulurken, diğer taraftan da ilçemizin yaşam kalitesini artırmaktadır. Tesiste; aile sağlığı merkezi, muhtar evi ve emekli konağı bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezimizde; poliklinik servisi odası, gebe izleme odası, aşı odası ve bebek emzirme odası bulunuyor. Bu projemizle, mahallemizin aile sağlığı merkezi ihtiyacının yanı sıra muhtar evi ve emekli konağı ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Altyapıdan üstyapıya, çevreden sosyal tesislere kadar her alanda yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Karatay’ımızda 80 mahallemizin tamamında hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizle, ilçemizin çehresinin değişmesine ve gelişmesine de önemli katkılar sunma gayretiyle çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru ile mahalle sakinleri katıldı.

