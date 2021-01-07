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Hayırsever Dr. Sami İpek’in ismi o caddeye verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2021 17:53 | Son Güncelleme

Melikgazi ilçesine Mehmet Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yaptıran hayırsever Dr.

Melikgazi ilçesine Mehmet Zahid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi yaptıran hayırsever Dr. Sami İpek’in ismi Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesini birbirine bağlayan kanal boyu caddesine verildi.
Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi’ni birbirine bağlayan Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan kanal boyu caddesine Sami İpek isminin verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ocak ayı Meclisimizde aldığımız kararla Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesini birbirine bağlayan kanal boyu caddesine KBB doktoru, siyasetçi ve hayırsever Dr. Sami İpek ’in isminin verilmesi kararlaştırıldı. İlçemize kazandırmış olduğu güzel bir diyanet eğitim kültür merkezi var. Bu bir bakıma vefa borcumuzu ödemektir. Çünkü örnek ve mümtaz bir şahsiyet olarak örnek olması çok önemlidir. Kendisi hala yapmış olduğu iyiliği ile anılıyor. Rahmetli Sami İpek Abi’nin ismini bu yeni yaptığımız cadde de yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yolumuz çok nitelikli bir yol oldu. Yaya yolu ve bisiklet yolu oluşturuldu, ağaçlandırılarak yeşil kuşak alanları yapıldı. Bir bakıma prestij yol haline getirildi” dedi.
İpek ailesi ise bu anlamlı davranıştan çok mutu olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

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