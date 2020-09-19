YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Hayırsever esnaftan giysi yardımı

Hayırsever esnaftan giysi yardımı

MUŞ HABERLERİ  | 19.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşayan Malazgirtli hayırsever Ercan Birer, Muş’un Malazgirt ilçesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet gönderdi.Malazgirtli işadamı Ercan Birer tarafından gönderilen çok sayıda kıyafet, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İzmir’de yaşayan Malazgirtli hayırsever Ercan Birer, Muş’un Malazgirt ilçesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet gönderdi.
Malazgirtli işadamı Ercan Birer tarafından gönderilen çok sayıda kıyafet, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Malazgirt’te gazetecilik yapan Sami Demir’in önerisi üzerine yardım malzemelerini gönderdiklerini ifade eden Malazgirtli Ercan Birer, gazeteci Sami Demir ile irtibata geçerek, doğduğu ilçesine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için kıyafet yardımı yapmak istediğini söyledi. Buraya yapılan yardım kendi için çok büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Birer, "Yapacağımız yardımların ilk etabında çok sayıda kot pantolonu, tişört ve gömlek gönderdik. Geçtiğimiz yıllarda da böyle etkinlikler yapmıştık. İnşallah bundan sonra bu yardımlar her yıl olduğu gibi devam edecek. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yapacağımız giyim yardımları, imkânlarımız doğrultusunda devam edecek" dedi.
Yardımların yapılmasında ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen gazeteci Sami Demir ise “Malazgirtli işadamı Ercan Birer kardeşim benim önerim ile çok sayıda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere birçok kıyafet yolladılar. Bu kıyafetleri daha önceden tespit ettiğim ailelere dağıtacağım. Hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hızlandırılmış evlilik yaşıyoruz' 'Hızlandırılmış evlilik yaşıyoruz'
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Muş Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:52
Öğle
12:13
İkindi
15:41
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Muş Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

İkbal Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Malazgirt’te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor
Malazgirt’te yeni yol açma çalışmaları devam ediyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.