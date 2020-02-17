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Hayırsever iş adamı Keleşoğlu yarın toprağa verilecek

MANİSA HABERLERİ  | 17.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çeşme ilçesinde ikamet ettiği evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu’nun cenaze tarihi belli oldu.

Hayırsever iş adamı Keleşoğlu yarın toprağa verilecek

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çeşme ilçesinde ikamet ettiği evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu’nun cenaze tarihi belli oldu. Keleşoğlu, Almanya’da bulunan eşinin gelmesinin ardından 18 Şubat 2020 Salı günü toprağa verilecek.
1950 yılında Manisa’nın Kula ilçesinde dünyaya gelen ve iş hayatına atılmasının ardından yaptığı yatırımlar ve hayırlar ile oldukça sevilen bir isim olan Kulalı iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu, 11 Şubat 2020 günü İzmir’in Çeşme ilçesinde ikamet ettiği evinde rahatsızlanarak Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Özellikle eğitim alanında yaptığı yatırımlar ve renkli kişiliği ile Kulalılar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Keleşoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından, cenaze töreni için Almanya’da bulunan eşi Hale Keleşoğlu’nun Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu.
Hayırsever iş adamı Hakkı Celal Keleşoğlu’nun eşi Hale Keleşoğlu’nun Türkiye’ye dönmesinin ardından iş adamının cenaze töreni de netleşti. Keleşoğlu’nun cenazesi, 18 Şubat 2020 Salı günü, ikindi namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından, Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

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