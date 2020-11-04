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Hayırsever İş adamından belediye’ye kamyonet

ÇORUM HABERLERİ  | 04.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde hayırsever iş adamı, ilçe belediyesi’ne kamyonet hibe etti.Osmancıklı hayırsever iş adamı Rıfat Göbel, hibe ettiği aracın anahtarını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teslim ederken aracın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacağı öğrenildi.Osmancık halkı adına hayırsever iş adamına teşekkür eden Başkan Gelgör “İlçemizde birçok hayır hizmetleri bulunan değerli büyüğümüz Hacı Rıfat Göbel amcamızın belediyemize hibe ettiği araç halkımızın hizmetine sunuldu.

Hayırsever İş adamından belediye’ye kamyonet

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde hayırsever iş adamı, ilçe belediyesi’ne kamyonet hibe etti.
Osmancıklı hayırsever iş adamı Rıfat Göbel, hibe ettiği aracın anahtarını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teslim ederken aracın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacağı öğrenildi.
Osmancık halkı adına hayırsever iş adamına teşekkür eden Başkan Gelgör “İlçemizde birçok hayır hizmetleri bulunan değerli büyüğümüz Hacı Rıfat Göbel amcamızın belediyemize hibe ettiği araç halkımızın hizmetine sunuldu. Rıfat amcaya bu değerli hediyesinden dolayı şükranlarımı sunuyor, Osmancık halkı adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Hayırsever İş adamından belediye’ye kamyonet

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