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Hayırsever iş adamları ve esnafa plaket

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde korona virüs nedeniyle Ramazan ayı sürecinde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa belediye aracılığıyla 12 bin gıda kolisi yardımda bulunan hayırsever iş adamları ile esnafa plaket verildi.Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediyesi tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa pandemi nedeniyle Ramazan ayı sürecinde yaklaşık 12 bin gıda kolisi dağıtıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde korona virüs nedeniyle Ramazan ayı sürecinde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa belediye aracılığıyla 12 bin gıda kolisi yardımda bulunan hayırsever iş adamları ile esnafa plaket verildi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediyesi tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa pandemi nedeniyle Ramazan ayı sürecinde yaklaşık 12 bin gıda kolisi dağıtıldı. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, gıda kolilerinin oluşturulmasına destek veren hayırsever iş adamları ile esnafa plaket takdim etti. Belediyedeki plaket takdimine hayırsever iş adamları ile esnafın yanı sıra İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Koca da katıldı. Plaketlerini alan hayırsever iş damları Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a teşekkür etti.
Korona virüs nedeniyle bir çok insanın mağdur olduğunu söyleyen Başkan Mirkelam ise, hayırsever iş adamları aracılığıyla bu mağduriyeti en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti. Gıda kolilerini vatandaşın evine götürüp teslim ettiklerini dile getiren Başkan Mirkelam, katkılarından dolayı teşekkür etti.

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