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Hayırsever iş insanı bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

28.11.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir mahalle bakkalına gelen ve ismi açıklanmayan bir iş insanı, bakkaldaki veresiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL tutarındaki tüm borçları kapattı.

Hayırsever iş insanı bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

İşyeri sahibi Ali Kaplan isimli bir mahallelinin aracılığı ile iş insanının gelip veresiye defterindeki tüm borçları ödediğini belirtti.

Orhangazi’de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği ismi açıklanmayan bir hayırsever vatandaş yeniden hatırlattı. Orhangazi’de Arapzade Mahallesinde faaliyet gösteren Şentürk Market’e gelen ismi açıklanmayan bir iş insanı dükkandaki veresiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL tutarındaki tüm borçları ödeyerek borçlarını kapattı.

Mahalle sakinlerinden Ali Kaplan ismini veremeyeceği bir hayırsever iş insanının kendisinden böyle bir bakkal olup olmadığını sorduğunu ve kendisinin de mahallesindeki bir bakkalda bulunan veresiye defterini tavsiye ettiğini belirterek, ‘Kendisi dükkana gelip 7 bin TL tutarındaki borcu ödedi ve gitti’ dedi. İşyeri sahibi Orhan Şentürk ise iş insanının dükkana gelip veresiye defterini istediğini ve defterdeki borçları ödemek istediğini belirttiğini söyleyerek, ’Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir hayırda bulunduğu için, Allah ondan razı olsun’ dedi.

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