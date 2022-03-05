Hayırsever iş insanı İzzet Baysal, mezarı başında anıldı

Hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 22. yılında Bolu'da dualarla yad edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu, Bolu'ya eğitim ve sağlık anlamında birçok eser kazandıran Baysal'ın BAİBÜ yerleşkesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, törende, insanların en büyük emel ve arzusunun, hayırla yad edilmek olduğunu söyledi.

İzzet Baysal'ın da her zaman hayırla yad edildiğini belirten Ümit, "Görüyoruz ve biliyoruz ki rahmetli İzzet Baysal gibi hayırseverler, yardımseverler, öncü insanlar, hep hayırla yad ediliyor. Hep insanların gönlünde yaşamaya devam ediyor." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Baysal'ın, Bolulular için çok kıymetli olduğunu aktararak, "Merhum 'İzzet Babamızı' kaybedeli 22 yıl oldu. Bolulular, üniversitemizin öğrencileri ve ilimizde görev yapan protokol üyeleri, hiçbir zaman İzzet Baysal'ı ve onun vakfını unutmadılar." ifadelerini kullandı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise "Merhum İzzet Baysal öncü kişiliği, genç cumhuriyetimizin ilk sanayicilerinden olmasının yanında kurduğu vakıfla yaptığı yatırımlarla ülkemizde ilk defa uygulanmış olan vakıf destekli devlet üniversitesi modeliyle öncülük yapmış; birçok hayırsever, bu modeli benimseyerek ülkemize nice eserler ve katkılar vermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Baysal'ın mezarına çiçek bırakıldı.

Anmaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, akademisyenler, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

