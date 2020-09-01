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Hayırsever iş insanından eğitime destek

ORDU HABERLERİ  | 01.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinden Sanayi Sitesi Kooperatifine ait bir binada, 5 derslikte eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren ve yeterli fiziksel eğitim imkanı bulunmayan Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi’ne, hayırsever iş insanı Ejder Yılmaz tarafından 16 derslikli yeni bir okul binası kazandırılacak.Mevcut okulun bulunduğu sanayi alanının yanında tahsis edilen 6 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu binasının yapımı için protokol imza töreni yapıldı.Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Vali Tuncay Sonel, hayırsever iş insanı Ejder Yılmaz’ın temsilcisi Gülsün Hasanoğlu Atagün ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu arasında, 16 derslikli ve 800 öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sağlayacak Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun yapım protokolü imzalandı.Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun yapım protokolü imza töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, “Fatsa ilçemizdeki Mesleki Eğitim Merkezimizin genişletilmesine ihtiyacımız vardı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinden Sanayi Sitesi Kooperatifine ait bir binada, 5 derslikte eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren ve yeterli fiziksel eğitim imkanı bulunmayan Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi’ne, hayırsever iş insanı Ejder Yılmaz tarafından 16 derslikli yeni bir okul binası kazandırılacak.
Mevcut okulun bulunduğu sanayi alanının yanında tahsis edilen 6 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu binasının yapımı için protokol imza töreni yapıldı.
Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Vali Tuncay Sonel, hayırsever iş insanı Ejder Yılmaz’ın temsilcisi Gülsün Hasanoğlu Atagün ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu arasında, 16 derslikli ve 800 öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sağlayacak Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun yapım protokolü imzalandı.
Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun yapım protokolü imza töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, “Fatsa ilçemizdeki Mesleki Eğitim Merkezimizin genişletilmesine ihtiyacımız vardı. Şu anki binada 5 derslikte, 370 öğrencimiz eğitim-öğretim görüyor. Hayırsever iş insanımızın yaptıracağı 16 derslikli okulla birlikte öğrenci sayısı 800’e çıkacak. Hayırsever iş insanımız Ejder Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Okulun yapımıyla ilgili protokol imza törenimize Ejder Yılmaz Bey işleri dolayısıyla katılamadı. Şirket yetkilisi Gülsüm Hanım bizlerle beraber. Onunla birlikte imzamızı atacağız. Ordu halkımız adına, öğrencilerimiz adına, gençlerimiz adına hayırsever iş insanımız Ejder Beye ve Gülsüm Hanıma teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.
Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Ejder Yılmaz’ın temsilcisi Gülsüm Hasanoğlu Atagün de Fatsa ilçesinde ihtiyaç olan Mesleki Eğitim Merkezi’ne yeni bir bina kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm hayırseverleri eğitime destek vermeye ve katkıda bulunmaya davet etti.

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