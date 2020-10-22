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Hayırsever iş kadınından okula kütüphane

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da hayırsever iş kadının gayreti sonucu kütüphanesi olmayan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim Okulu’na kütüphane kazandırıldı.Hayırsever iş kadını Aysel Dondurmacı’nın gayretleri sonucu Haliliye ilçesinde bulunan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim Okulu’na kütüphane kazandırıldı.

Şanlıurfa’da hayırsever iş kadının gayreti sonucu kütüphanesi olmayan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim Okulu’na kütüphane kazandırıldı.
Hayırsever iş kadını Aysel Dondurmacı’nın gayretleri sonucu Haliliye ilçesinde bulunan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim Okulu’na kütüphane kazandırıldı. Haliliye ilçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural’ın katılımıyla kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphanelerine kavuşan öğrenciler artık kitap okuyabilecek.
Kütüphane’nin açılışında konuşan Haliliye ilçe Kaymakamı Metin Esen, “Haliliye ilçesinde yer alan Yeşil Urfa İlköğretim-Ortaöğretim okuluna kütüphane kazandırıldı. Kütüphanede emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanenin dizaynı ve araç gereçlerini düzenleyen Aysel Dondurmacı’ya teşekkür ediyorum. Aysel Hanım elinden geleni yapmış. Allah kendisinden razı olsun. Bizde çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.
“Hayalimdi, gerçek oldu”
Okula kazandırdığı kütüphanenin çocuklara fayda sağlayacağını dile getiren hayırsever Aysel Dondurmacı ise, “Benim için hayaldi, hayalimi gerçekleştirdim. Eğitim gönüllüsüyüm. Ben 4 çocuk annesiyim ama yalnız çocuklarımdan sorumlu değilim. Şanlıurfa’nın bütün çocukların annesiyim. Pandemi sürecinde normalleşmeye girilince kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane yaptık. İnşallah çocuklara faydalı olur. İlerde kendilerine güzel adımlara vesile olur” diye konuştu.
Öğrencilerde kütüphaneye kavuştukları için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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