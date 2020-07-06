YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Hayırsever işadamı Nusret Bulut’tan 200 aileye gıda yardımı

Hayırsever işadamı Nusret Bulut’tan 200 aileye gıda yardımı

ADANA HABERLERİ  | 06.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Adanalı hayırsever işadamı Nusret Bulut, pandemi sürecinde işinden olan, geçim sıkıntısı yaşayan 200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.Pandeminin başladığı günden bu yana ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye erzak yardımında bulunan Nusret Bulut, “Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ayırıyoruz.

Hayırsever işadamı Nusret Bulut’tan 200 aileye gıda yardımı

Adanalı hayırsever işadamı Nusret Bulut, pandemi sürecinde işinden olan, geçim sıkıntısı yaşayan 200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.
Pandeminin başladığı günden bu yana ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye erzak yardımında bulunan Nusret Bulut, “Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ayırıyoruz. Onların sofralarının eksik kalmaması İçin çabalıyoruz”
Her iş insanın aslında kazancının bir kısmını hayır amaçlı ayırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gerektiğini dile getiren Bulut, “Ramazan ve bayramlarda olduğu gibi pandemi sürecinde de geleneğimizi sürdürdüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Yardımlaşmak, akrabayı, yardıma muhtaçları gözetmek dinimizin emri, milletimizin de en önemli hasletlerindendir” dedi.
Bulut, sosyal yardım faaliyetlerine elinden geldiğinde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hayırsever işadamı Nusret Bulut’tan 200 aileye gıda yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Adana Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Doğa Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.