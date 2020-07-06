Hayırsever işadamı Nusret Bulut’tan 200 aileye gıda yardımı

Adanalı hayırsever işadamı Nusret Bulut, pandemi sürecinde işinden olan, geçim sıkıntısı yaşayan 200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Pandeminin başladığı günden bu yana ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye erzak yardımında bulunan Nusret Bulut, “Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ayırıyoruz. Onların sofralarının eksik kalmaması İçin çabalıyoruz”

Her iş insanın aslında kazancının bir kısmını hayır amaçlı ayırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gerektiğini dile getiren Bulut, “Ramazan ve bayramlarda olduğu gibi pandemi sürecinde de geleneğimizi sürdürdüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Yardımlaşmak, akrabayı, yardıma muhtaçları gözetmek dinimizin emri, milletimizin de en önemli hasletlerindendir” dedi.

Bulut, sosyal yardım faaliyetlerine elinden geldiğinde devam edeceğini sözlerine ekledi.



