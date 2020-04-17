Hayırsever işadamından bin koli gıda yardımı

hayırsever işadamı Habip Bekmezci, Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan ’Sungurlu İçin Ben de varım’ yardım kampanyasına bin koli gıda yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Bugün hemşehrilerim adına güzel bir telefon görüşmesi yaptım. Hayırsever İş adamımız Sungurlu sevdalısı Habip Bekmezci ağabeyimiz beni arayarak "Sungurlu İçin Ben de Varım" dedi ve zor durumda olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere bin adet koli yardımında bulunduğunu belirtti. Değerli işadamımıza tüm ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim böyle hayırsever insanlarımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

