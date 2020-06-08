Hayırsever işadamından eğitime çevre dostu okul

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eğitime katkı sunma çağrısına destek, ekolojik okul projesiyle devam ediyor. Hayırsever Harun Şahin Kırbıyık tarafından Serik ilçesinde yaptırılacak okul tamamlandığında kendi enerjisini kendi üreten çevre dostu bir okul olacak.

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Harun Şahin Kırbıyık ile Serik İlçesi, Kökez Mahallesinde 24 derslikli Ortaokul için protokol imzaladı. Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Harun Şahin Kırbıyık ve Kırbıyık İçecek Dağıtım Paz. Tur. Otelcilik İnş. Tic. ve San. A.Ş Genel Müdürü Aydın Demiray katıldı. Serik İlçesi, Kökez mahallesine yapılacak 24 derslikli ortaokula “Harun Şahin Kırbıyık Ortaokulu” ismi verilecek.

Çevreye daha duyarlı olmalıyız

Temiz enerji üreten ve atık suyunu geri kullanan örnek bir okul olacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, “Korona virüs döneminde dünyayı daha çok korumamız gerektiğini hep beraber anladık. Doğa, çevre ve deniz bu dönemde kendine geldi. Denizin rengi daha net belli oluyor. Çevreyle ve doğayla ilgili konularda daha dikkatli ve daha duyarlı olmamız gerekir. Binalarda da kullandığımız enerji, su kaynaklarını daha az tüketecek özellikte olmalıdır” dedi.