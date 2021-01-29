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Hayırsever işadamından sosyal fırına un desteği

29.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Yeni Dünya Vakfı Bölge Başkanı olan Gaziantepli işadamı Ahmet Çelik, Araban Kaymakamlığının hayata geçirdiği sosyal fırına 3 ton un desteğinde bulunduGaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’yu makamında ziyaret eden Yeni Dünya Vakfı Bölge Başkanı ve Gaziantep’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren As Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, ilçede hayata geçirilen sosyal projeler nedeniyle teşekkür etti.

Yeni Dünya Vakfı Bölge Başkanı olan Gaziantepli işadamı Ahmet Çelik, Araban Kaymakamlığının hayata geçirdiği sosyal fırına 3 ton un desteğinde bulundu
Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’yu makamında ziyaret eden Yeni Dünya Vakfı Bölge Başkanı ve Gaziantep’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren As Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, ilçede hayata geçirilen sosyal projeler nedeniyle teşekkür etti. Arabandaki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek desteği sağlamak için uygulanan sosyal fırın projesine destek olmak istediğini belirten İşadamı Çelik, ekmek yapımı için 3 ton bağışında bulunmak istediğini kaydetti.
Kaymakam Mutlu ise işadamının duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederek, bağışlanan unlar ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanmaya devam edeceğini ifade etti.

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