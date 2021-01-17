YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hayırsever kardeşlerden akülü sandalye

Hayırsever kardeşlerden akülü sandalye

17.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyamanlı hayırsever kardeşler tarafından alınan akülü sandalyeler, maddi durumu olmayan engellilere dağıtıldı.Almanya’da esnaflık yapan Adıyamanlı Ferit ve Kamber Fener kardeşler, memleketlerinde maddi durumu olmayan engeliler için 5 adet akülü sandalye aldı.

Adıyamanlı hayırsever kardeşler tarafından alınan akülü sandalyeler, maddi durumu olmayan engellilere dağıtıldı.
Almanya’da esnaflık yapan Adıyamanlı Ferit ve Kamber Fener kardeşler, memleketlerinde maddi durumu olmayan engeliler için 5 adet akülü sandalye aldı. Hayırsever kardeşlerin göndermiş olduğu akülü sandalyeler Adıyaman merkezde ve bağlı köylerde yaşayan 5 engelliye dağıtıldı. Ağabeylerinin göndermiş olduğu akülü sandalyeleri dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cansu Fener, “İlk önceliğimiz okul çağındaki çocuklardı. Okul çağındaki engelli kardeşlerimiz ile köyde yaşayan engelli bireylerimize bu sandalyeleri dağıttık. Engellilerimizi mutlu etmenin sevincini yaşıyoruz. Elimizden geldiğince yardımlarımız devam edecek ve bunun çabası içerisinde olacağız. Engellilerimizi sevindirmede başta ağabeylerim olan Ferit ve Kamber Fener ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Akülü sandalyelerine kavuşan engeliler ise, yapılan yardımlar karşısında oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek Ferit, Kamber ve Cansu Fener kardeşlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

İzci Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Parkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Parkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Motosiklet yayalara çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayalara çarptı: 2 yaralı

Kahta Hayvan Barınağına Röntgen Cihazı Hibe Edildi

Kahta Hayvan Barınağına Röntgen Cihazı Hibe Edildi

Şüpheli araçlarda tabancalar ele geçirildi

Şüpheli araçlarda tabancalar ele geçirildi

Şüpheli araçlarda tabancalar ele geçirildi

Şüpheli araçlarda tabancalar ele geçirildi

AK Parti’den kongreye davet

AK Parti’den kongreye davet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.