Hayırsever, komşularını "zimem defteri" geleneğiyle sevindirdi

OKAN COŞKUN - Malatya'da, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme "zimem defteri" geleneğiyle mahallelinin bakkala olan 20 bin liralık borcunu sildirip, yüzleri güldürdü.

Yeşilyurt ilçesinde bir hayırsever, Hıroğlu Mahallesi'nde bakkal Yılmaz Çapan'ı arayarak veresiye defterini satın almak istediğini söyledi. Bakkal Yılmaz Çapan da hayırsevere destek vererek 20 bin liralık borcun 5 bin lirasını kabul etmeyerek defterde bulunan borçları kapattı.

Hıroğlu Mahallesi'nde 31 yıldır bakkal işleten Yılmaz Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede daha önce yaşayanların zaman zaman bu tür yardımlar yaptığını söyledi.

Mahallede doğup, büyüyüp, okuyup meslek sahibi olan ve daha sonra buradan ayrılanların böyle yardımlarda bulunduğunu belirten Çapan, şöyle devam etti:

"Bu olay beni çok duygulandırdı, çok da sevindim. Hatta bazen 250 lira borç varsa 200 lirasını onlar veriyor 50 lirasını ben kapatıyorum. Hıroğlu Mahallesi sakinlerinden bizden belki birkaç yaş büyük buranın yetiştirdiği İstanbul'da iş adamı hayırsever, kendi mahallesinde bulunan bakkalın veresiye defterini satın aldı. Bu beni çok etkiledi. Bir kişiyi gönderdi onunla defteri hesapladık, 20 bin civarında hesap çıktı. 15 bin lira verirsen bende geri kalanını kapatırım dedim. Onlar da bizi hiç kırmadı. 15 bin lirayı o arkadaş kanalıyla gönderdi ve defteri satın aldı."