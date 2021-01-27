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Hayırsever Şadi Korkmaz’dan Bünyan MYO’ya ‘Çok Amaçlı Salon’ desteği

27.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Hayırsever işadamı Şadi Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu’na çok amaçlı salon yaptırdı.110 koltuk kapasiteli ve içerisinde sahne, perde, kürsü, ses sistemi, projeksiyon cihazı ve her türlü konforun yer aldığı çok amaçlı salon, Bünyan MYO akademisyenleri ve öğrencilerinin hizmetine sunuldu.Rektör Prof.

Hayırsever işadamı Şadi Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu’na çok amaçlı salon yaptırdı.
110 koltuk kapasiteli ve içerisinde sahne, perde, kürsü, ses sistemi, projeksiyon cihazı ve her türlü konforun yer aldığı çok amaçlı salon, Bünyan MYO akademisyenleri ve öğrencilerinin hizmetine sunuldu.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulan üniversiteler arasındaki Kayseri Üniversitesi’nin hayırsever desteği ile her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğine dikkat çekti.
Bünyan MYO’ya çok amaçlı salon yaptıran hayırsever Şadi Korkmaz ve Kayseri Üniversitesi’ne katkı veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Rektör Karamustafa, Kayseri’nin hayırseverlik kültürünün iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
Rektör Karamustafa, “Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile Türkiye’nin mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olma yolunda ilerleyen Kayseri Üniversitesi, belediyeler, hayırseverler ve yerel unsurların destekleriyle hedeflerine ulaşmaya devam etmektedir” dedi.

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