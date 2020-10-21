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Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde hayırsever bir vatandaşın arazi yoluna yaptırdığı köprü hizmete açıldı.Kutluhallar Taşdamı mevkiindeki arazi yolunda bulunan Sazak deresi üzerine Manisa’da oturan hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı 6 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğindeki köprü yaklaşık 160 bin liraya mal oldu.Köy Muhtarı Osman Gündüz, Sazak deresi üzerinde bulunan eski köprünün hasarlı olması yüzünden köylülerin özellikle kış aylarında ve yağış anında arazilerine gitmekte büyük sıkıntı çektiklerini söyleyerek,” İki yıl önce kış ayında bir vatandaşımız arazide kalp krizi geçirmiş, köprünün hasarlı olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamamış ve vatandaş vefat etmişti.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde hayırsever bir vatandaşın arazi yoluna yaptırdığı köprü hizmete açıldı.
Kutluhallar Taşdamı mevkiindeki arazi yolunda bulunan Sazak deresi üzerine Manisa’da oturan hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı 6 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 8 metre yüksekliğindeki köprü yaklaşık 160 bin liraya mal oldu.
Köy Muhtarı Osman Gündüz, Sazak deresi üzerinde bulunan eski köprünün hasarlı olması yüzünden köylülerin özellikle kış aylarında ve yağış anında arazilerine gitmekte büyük sıkıntı çektiklerini söyleyerek,” İki yıl önce kış ayında bir vatandaşımız arazide kalp krizi geçirmiş, köprünün hasarlı olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamamış ve vatandaş vefat etmişti. Bunun üzerine Manisa’da ikamet eden ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever köylümüz eski köprünün yerine yeni köprü yaptırmaya karar verdi. Yaklaşık bir ayda tamamlanan köprünün dolgusunu ve malzeme çekimini muhtarlık ve köy halkı olarak biz üstlendik. Köyümüzde bulunan tüm traktör sahipleri 3 gün süreyle dolgu malzemesi çekti. Köprünün yapımına katkı sağlayan hayırsever vatandaşımıza, köy halkına, iş makinesi desteğinde bulunan Özel İdare ve Bor İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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