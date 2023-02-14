Hayırsever vatandaşlardan depremzedelere 20 bin TL bağış

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze olsun hafifletmek gayesiyle duyarlı vatandaşlardan ayni ve nakdi yardımlar gelmeye devam ediyor. Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Tahsin Yiğit isimli vatandaş, birinci derece yakınlarından topladığı 20 bin TL’yi depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesine bağışladı.

Sebze ve meyve ekmenin yanı sıra birkaç hayvan besleyerek geçimini sağladığını söyleyen Yiğit; “Soğuk kış şartları nedeniyle içeride durmanın bile çok zor olduğu bir dönemde meydana gelen deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlarımız, başını sokabileceği bir bez parçası bulamıyor iken çocuklarımın geleceğini düşünerek oturmak içime sığmadı. Bunun için birinci derece yakınlarım ile nakdi olarak biriktirdiğimiz ne varsa deprem mağdurlarına göndermeye karar verdik. Allah etmesin biz de aynı durumda olabilirdik. Bu konuda bütün Müslümanları empati yapmaya davet ediyorum. Kardeşlerimizin acılarını biraz olsun hafifletmek için herkes elinden geldiğince yardımda bulunmalıdır” dedi.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi adına nakdi bağışı kabul eden İl Müftü Vekili Bilal Beyter, “Böylesi duyarlı vatandaşlar olduğu müddetçe her türlü afet ve belayı kolaylıkla atlatabiliriz. Vatandaşımızın bu duyarlı hareketi herkese örnek olmalı. Herkes Tahsin Yiğit kardeşimiz gibi elinden geldiğinin fazlasını yapmalı ki mağdur kardeşlerimiz bir an önce refaha kavuşsun. Allah kendisinden ve yakınlarından razı olsun. Allah milletimize bir daha böyle kederler yaşatmasın” dedi.

